Кому на Белом Яру спишут «коммунальную пеню»?

Акцию по списанию «пени» МУП «ТО УТВиВ№1» проводит для жителей Сургутского района не впервые. Таким способом коммунальщики мотивируют потребителей услуг рассчитаться по прошлогодним долгам единоразовым платежом в полном объеме. В прошлые годы этим предложением воспользовались многие жители района, в чьих поселениях проходила аналогичная акция. Во многом благодаря ей должники не попали в число тех, на кого такая акция не распространяется. Это граждане, имеющие решение суда о взыскании коммунальных услуг в пользу МУП «ТО УТВиВ№1», заключившие соглашение о погашении задолженности за коммунальные услуги, осуществляющие погашение задолженности частями (более 3-х месяцев).

Для списания пени необходимо обратиться в МУП «ТО УТВиВ№1» МО Сургутский район с заявлением. К нему приложить копии паспорта, правоустанавливающих документов на жилое помещение следующих документов, квитанций об оплате задолженности.