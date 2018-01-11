​Школьники Сургута призывают к безопасности на дороге

Учебный процесс в новом году для школьников Сургута начался со встреч с инспекторами ГИБДД Сургута, которые провели профилактические лекции по безопасности дорожного движения, различные тематические занятия, викторины, игры и конкурсы по Правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по г.Сургуту.

Ученики активно приняли участие в мини-викторинах и играх по дорожным правилам, они продемонстрировали свои знания и навыки по безопасности на дороге, а также отвечали на вопросы дорожной тематики.