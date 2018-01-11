​Школьник из Тобольска написал сочинение про будущее России и теперь встретится с Владимиром Путиным

Десятиклассник из тобольской школы №16 Александр Кадысев вошел в 35 лучших авторов сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» и теперь встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Как рассказывает начальник воспитательного отдела комитета по образованию администрации Тобольска Татьяна Луценко, Александр – не просто хороший ученик, но и олимпиадник, а также активист – он входит в общественно-юношескую организацию, созданную на базе его школы.