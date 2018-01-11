​Пользователи соцсетей будут обязаны делать ссылки при использовании материалов СМИ-иноагентов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пользователи соцсетей, перепечатывая на своих страницах материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, должны будут делать специальные ссылки, сообщает «Интерфакс».

«Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию», – сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса". Он привел пример: «вот например, мы пишем, что ИГИЛ - запрещенная в РФ организация». «По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», – сказал Толстой.

Соответствующий законопроект, как ожидается, Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшую пятницу.