Минфин закупит рекордный месячный объем иностранной валюты

Министерство финансов России направит 257,1 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 15,1 млрд рублей, отметили в ведомстве. В следствии чего объем покупок превысит предыдущий, декабрьский, рекорд в 203,9 млрд рублей за месяц с ежедневными объемами в 12,7 млрд рублей.