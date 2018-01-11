​Сбербанк запустил блокчейн-лабораторию

Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

Она займется исследованием технологии блокчейн, а также созданием прототипов продукта. Помимо этого будет проводить пилотные проекты, и предоставлять прикладные бизнес-решения для группы Сбербанка.

Благодаря лаборатории кредитная организация рассчитывает популяризировать блокчейн и вести работу по образовательным программам в этой сфере.

«Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов», – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.