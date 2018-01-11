​Рейтинг доверия к Путину достиг годового максимума в декабре

Согласно данным ВЦИОМ, показатель президента РФ Владимира Путина в рейтинге доверия политикам в декабре достиг годового максимума - 57,7 процента.
«Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря. Это позволяет говорить об устойчивости тенденции», – заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Вторую позицию в рейтинге доверия по-прежнему занимает глава Минобороны Сергей Шойгу –18 процентов. На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9 процента), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3 процента).
По крайней мере это сразу и всё объяснило бы, поскольку никаких значительных улучшений во второй половине декабря не произошло, ни в политическом, ни в социальном смысле.