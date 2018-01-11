​Рейтинг доверия к Путину достиг годового максимума в декабре

Согласно данным ВЦИОМ, показатель президента РФ Владимира Путина в рейтинге доверия политикам в декабре достиг годового максимума - 57,7 процента.

«Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря. Это позволяет говорить об устойчивости тенденции», – заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Вторую позицию в рейтинге доверия по-прежнему занимает глава Минобороны Сергей Шойгу –18 процентов. На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9 процента), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3 процента).