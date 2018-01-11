​Дуров заявил, что Telegram не является российским продуктом

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не является российским продуктом, сообщают «Ведомости».

Такая реакция поступил на публикацию Financial Times под заголовком «Российское приложение Telegram хочет присоединиться к блокчейн-мании».

Дуров отметил, что у мессенджера нет никакой инфраструктуры в России. «Не знаю, почему некоторые СМИ говорят о Telegram как об “основанном в России”. У нас нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или отделений в этой стране»,– написал Дуров в Twitter.

Напомним, что ранее Telegram заявил о намерении создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой.