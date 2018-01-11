​Стоимость биткоина за ночь упала на 14 процентов

Ночью 11 января цена на биткоин упала почти на 14 процентов, после чего сокращение уменьшилось до 10,24 процента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные coindesk.com.

На открытии торгов, цена криптовалюты держалась на уровне $14,89 тысяч, а через несколько часов упала до $12,845 (-13,8 процента), после чего немного реабилитировалась. Падение биткойна произошло после объявления властями Южной Кореи о разработке законопроекта, запрещающего торговлю криптовалютами.