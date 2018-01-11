​Южная Корея запретит торговлю криптовалютой в стране

Глава Министерства юстиций Республики Корея Пак Сан Ги заявил, что ведомство готовит законопроект, согласно которому будет запрещена торговля криптовалютами на специализированных биржах в стране, сообщает «ТАСС».

«Министерство юстиции готовит законодательную базу для запрета любых сделок с привлечением виртуальной валюты на торговых площадках», – отметил министр.

«У нас есть серьезные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок - одна из наших целей», – добавил он.