​ГКЦ приглашает сургутян на фестиваль творчества «Рождество Христово в Сургуте».

В Театре Сургутского государственного университета состоится XIII городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово в Сургуте».

Организаторами фестиваля выступят: Сургутское благочиние, Приход храма Георгия Победоносца, МАУ «Городской культурный центр» при поддержке Комитета культуры и туризма Администрации города Сургута.

А главными его задачами станут: духовное, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи России, воспитание добрых традиций многонационального сообщества Сургута, развитие современных форм духовного воспитания молодежи.

В мероприятии примут участие более 200 учеников из 8 воскресных школ и православных гимназий Сургута и Сургутского района. Тематическая программа включает произведения различных жанров: вокального, хореографического, театрального искусства.

Мероприятие состоится 14 января в 14:00 в Сургутского государственного университета состоится. Вход свободный