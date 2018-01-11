​СМИ: мужчина, погибший при пожаре в Тюмени, спас жизнь поджигателю дома

Тюменцем, погибшим во время пожара на улице Олимпийской, оказался 52-летний местный житель Павел Лушников, сообщает «72.ru».

По данным родственников погибшего, Павел помогал сотрудникам МЧС вызволить из горящего помещения своего соседа, который в следствии был задержан по подозрению в поджоге. После спасения соседа, Павел вернулся обратно — за своей супругой Мариной.

«Мой отчим спас того мерзавца, который устроил поджог. Он помогал взламывать дверь в его квартиру. После этого дядя Паша вернулся за мамой. Он звал её, но она не решилась выйти. Мама в панике, испугавшись сильного пожара, убежала в комнату и закрылась. А дядя Паша вышел без мокрого полотенца. Так всё и произошло», — рассказала падчерица погибшего Анна Волынкина.