​Госрезервы могут перестать расходоваться уже в этом году

Министра финансов Антон Силуанов рассказал, что объем госрезервов увеличился до 4,6 трлн руб. и при сохранении текущего курса рубля и цен на нефть они перестанут расходоваться уже в этом году, сообщают «Ведомости».

Силуанов отметил, что за прошедший год чистые траты резервов составили 930 млрд рублей вместо запланированных в бюджете 1,707 трлн рублей. Помимо этого, Минфин увеличит резервы на 841,8 млрд руб., полученные благодаря бюджетному правилу, предусматривающее закупку валюты на дополнительные нефтегазовые доходы сверх заложенной в бюджете цены на нефть в $40 за баррель.

«В результате общий объем резервов на начало 2018 г. увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд руб., или 5 процентов ВВП», – привел данные Силуанов.