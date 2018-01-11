​На Китай приходится 80 процентов майнинговых мощностей мира

Из-за «потребления огромного количества электроэнергии и подогревания спекуляций виртуальными валютами» китайский регулятор указывает на необходимость прекратить в стране майнинг, сообщает «Meduza» со ссылкой на копию соответствующего документа.

Майнерам могут ограничить подачу электричества. Газета The Wall Street Journal пишет, что известно о требовании регулятора и какие у него могут быть последствия. В письме не указаны конкретные сроки прекращения работы майнеров, но, как выяснила газета, региональные власти уже приступили к выполнению предписания.