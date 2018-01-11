​Российское посольство в США рассказало о попытках вербовки журналистов спецслужбами

Посольство России России в США обвинили «иностранные спецслужбы» в участившихся попытках склонить к сотрудничеству российских журналистов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комментарии посольства России в США на его официальной странице в Facebook.

Поводом к такому заявлению послужило требование от властей США о регистрации в качестве иностранного агента компании RIA Global, производящей контент для Sputnik.

В российском посольстве обвинили «США и ряд их союзников» в ограничении свободы прессы и «неприемлемой практике давления» на российские СМИ. «Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», - пишут российские дипломаты.