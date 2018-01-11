​Youtube заблокировал около 200 российских каналов

Сервис Dislikemeter, который измеряет количество отзывов, комментариев и просмотров на портале Youtube опубликовал список заблокированных каналов, сообщает «ЭХО Москвы».

Сервис пишет, что заблокированы, в основном, каналы, которые критикуют Алексея Навального, а также клоны оппозиционных каналов. Однако администрация Youtube комментариев пока не дала.

Напомним, что ранее был заблокирован ролик Алексея Навального с призывом выйти на акцию протеста 28 января. Вскоре блокировку сняли. Администраторы сервиса объяснили ее неправомерными хэштегами.