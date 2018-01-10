Авиапассажиров Урала и Сибири с Киевом свяжет Астана

В наступившем году россиянам, планирующим посетить Украину, снова придется изловчиться, ибо прямое авиасообщение между двумя странами по-прежнему отсутствует. Так, каждый второй россиянин в 2017 году летел к родственникам в Незалежную через Белоруссию или Молдавию, чуть реже – Чехию, Болгарию. Кроме того, в минувшем году активизировался национальный авиаперевозчик Казахстана. Они заполучили часть потока транзитом из Астаны в Киев из городов Урала и Сибири еще летом. Это направление сразу заинтересовало россиян ввиду приемлемой стоимости билетов и аналогичного с Европой временного интервала пересадок. Национальный авиаперевозчик в прошлом году даже остался в прибыли по итогам работы на маршруте "Астана-Борисполь", сообщает местный сайт abctv.kz. Поэтому вполне вероятно, что количество транзитных рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Омск не только сохранится в этом году, но и сами стыковки станут более удобными для россиян.