​Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке выросла до 20,5 процента

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек рассказал, что доля автомобилей «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла шестилетнего максимума, сообщает «ТАСС».

Он уточнил, что доля автопроизводителя выросла почти на 1 процентный пункт до 20,5 процента. По его словам компания намерена как минимум сохранить долю на рынке, а как максимум - повысить ее.

«АвтоВАЗ» нарастил продажи автомобилей Lada в России по итогам прошлого года на 17 процентов до 311 600 автомобилей, отметил Птачек.