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Минфин заработал в 2017 году свыше 50 млрд рублей на управлении резервами

Министерство финансов заработало в 2017 году более 50,2 млрд рублей на управлении средствами фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение министерства.

Такую выгоду удалось получить благодаря размещениям средств ФНБ в финансовые активы, за исключением счетов в Банке России. За счет курсовой переоценки в 2017 г. в рублевом эквиваленте фонд прибавил 16 млрд руб.:

наибольший курсовой доход получен от размещения средств в ЦБ – 57 млрд руб., наибольший курсовой убыток принесли долларовый депозит во Внешэкономбанке (минус 19 млрд руб.) и вложения в ценные бумаги под российские инфраструктурные проекты (минус 12,6 млрд).


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Сегодня в 17:24, просмотров: 202, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
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Сегодня в 17:46
сказать - Спекуляция? высокодуховные не поймут ..... Вынули из карманов россиян? не по понятиям..... приходится придумывать? - заработали

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