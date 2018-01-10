На доску почета Сургутского района занесли имена первой "двадцатки лучших"

В Сургутском районе итоги 2017 года подвели торжественным занесением первых имен на доску почета. Правда, пока это только виртуальное воплощение будущего монумента, который в этом году будет установлен рядом с администрацией муниципалитета и городской доской почета.

Это традиционная форма общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых задач и весомый вклад в развитие экономического потенциала, образования, культуры, здравоохранения, спорта, благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию района, за плодотворную профессиональную и творческую деятельность. Только в отличие от принципа отбора кандидатов в городе, в Сургутском районе разработаны спецноминации.

Так, в наступившем году пример активной гражданской позиции своим землякам будут подавать: «Инвестор года» - Оразхан Калиев; «Событие года» - Михаил Чабарай; «Здоровье северян» -Сайкана Булатова; «Талант года» - Елена Пиварчук; «Дело жизни» Анжела Обирина; «Деловые традиции» Вера Исаева; Татьяна Тугарина; «Созидатель будущего» - Наталия Вусык; «Гражданская ответственность» Галина Кожемякина, Ольга Шишкина; «Сильнее, выше, быстрее» - Дмитрий Фролов; «Золотое перо» - Владимир Чирухин; «Золотое перо» - Владимир Чирухин, Анатолий Буриков, Лариса Крутоус; «Чистый мир» - Елена Москалюк, Михаил Афанасьев; «Гражданская позиция» - Ирина Ковалёва; «Честь и достоинство» - Алексей Дрожжинов.