​HeadHunter: в первую рабочую неделю пейте больше воды и планируйте отпуск

Портал HeadHunter собрал советы для россиян, которые помогут легко начать год.

Так в первую очередь специалисты HH советуют отложить ответственные дела на потом: «Слишком сложные и ответственные задачи лучше перенести с первой недели: человеку нужно время, чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от кардинальной смены образа жизни».

Второй совет — начинайте планировать отпуск: «Предвкушение новых каникул поможет пережить дни после праздников, ведь планирование поездки приносит больше позитивных эмоций, чем постотпускной период».

Также специалисты портала советуют пить больше воды, начинать постепенно реализовывать планы на год и рекомендуют в первые недели после праздников стараться «не переусердствовать».