​Госдума придумает, как поймать уходящих от налогов криптовалютчиков

Госдума готовит закон, который позволит ловить владельцев криптовалют, которые пытаются уйти от налогов. В настоящий момент россияне могут покупать всяческие биткоины и никак это не декларировать, соответственно, ни о каком налогообложении этих активов (и их стремительного роста) речи идти не может. Это российский парламент исправит в ближайшее время.

Кроме того, депутаты учтут и аспект использования криптовалют при выводе денег из предприятий-банкротов. Сейчас хитрые владельцы бизнеса могут при помощи биткоинов вывести все активы из законного оборота и не оставить своим кредиторам ни копейки. В будущем этого сделать будет нельзя – цифровые активы будут включаться в так называемую «конкурсную массу», продажа которой позволяет банкротам раздать свои долги.