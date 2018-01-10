Депутаты ЛДПР остались без карточек для голосования

У депутатов партии ЛДПР пропали карточки для голосования, вследствие чего работа фракции была парализована, сообщает «РБК» со ссылкой на Владимира Сысоева, представляющего в парламенте интересы избирателей из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области.

Карточек не оказалось у 30 из 40 депутатов от ЛДПР. Также, по некоторым данным, ее не было и у независимого депутата Алексея Журавлева.

Стоит отметить, что при помощи карты депутаты регистрируются на заседании, могут задавать вопросы, участвовать в обсуждении тем. «Сегодня деятельность фракции ЛДПР оказалась заблокирована», — прокомментировал Владимир Сысоев.