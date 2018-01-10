​Кремль прокомментировал появление в Вашингтоне улицы Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о переименовании улицы перед посольством России в Вашингтоне в память о Борисе Немцове является прерогативой властей города, сообщают «Ведомости».

Песков заявил, что оставил бы это без комментариев, подчеркнув лишь, что «это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что ранее городской совет Вашингтона принял законопроект о переименовании части улицы перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова.