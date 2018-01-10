В следствие сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ и сигналам о сокращении запасов топлива в США цены на нефть достигли максимума с 2014 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 0,49 прцоента до $69,16 (данные на 9.03 мск). WTI подорожала на 0,81 процента до $63,47, в ходе торгов цена достигала $63,53 за баррель - это максимум с декабря 2014 г.

Напомним, что в конце ноября страны нефтяного картеля и 12 других производителей нефти продлили соглашение по ограничению нефтедобычи до конца 2018 года.