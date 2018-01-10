​Роспотребнадзор озвучил наиболее часто встречающиеся претензии россиян к таксистам

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии подвели итоги работы тематических «горячих линий» и консультаций по защите прав потребителей при пользовании услугами такси, прошедшие с 8 по 22 декабря прошлого года по всей стране.

Специалисты консультировали россиян по всем вопросам, связанным с автоперевозками, предоставляя информацию о правах пассажира и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также о распространенных нарушениях в этой сфере, оказывали помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.

Как отмечают в ведомстве, наиболее часто потребители обращались по следующим вопросам:

- не предоставление квитанции за услуги перевозки, отсутствие информации о перевозчике, которую должна предоставить диспетчерская служба такси, отсутствие информации о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси и другие;

- отказ водителей в оказании согласованной перевозки в связи с дальностью маршрута, отказ в перевозке в связи подозрением перевозчика на опьянение пассажира и другие;

- навязывание дополнительной платы за предоставление детского удерживающего устройства, требование дополнительно оплатить багаж, перевозимый на заднем сидении; изменение оплаты перевозки в зависимости от времени суток и другие;

- жалобы на грязный салон в машине, грубое поведение сотрудников такси, вопрос о порядке возврата забытых вещей в салоне такси и другие.