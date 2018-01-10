Многодетная югорчанка обратилась к Путину с просьбой обратить внимание на ликвидацию Фонда поколений ХМАО

В интернете появилось видеообращение к президенту России Владимиру Путину, записанное югорчанкой Ольгой Васильевой, на котором она просит главу государства обратить внимание на скандальную ликвидацию Фонда поколений ХМАО, сообщает «URA.RU».

Видеозапись была опубликована на Youtube и в соцсетях. Васильева рассказывает, как в Югре был создан Фонд поколений (ФП), а затем было принято решение о его ликвидации. Она заявляет, что юные югорчане должны были получить достаточно серьезные средства из этой организации. Однако по ее мнению из-за некомпетентности команды губернатора Югры произошла ликвидация фонда.

Васильева рассказала, что рассылала письма во все ведомства, мэрам югорских городов, губернатору и даже лично ездила в Москву в Генпрокуратуру и управление главы государства, но поддержки не получила.

У нее четверо детей и она рассчитывала соответственно на четыре выплаты. «Шансов мало, но начинается предвыборная кампания. Может, увидят те люди, которые были причастны к этому фонду, и справедливость восторжествует», — отметила Ольга Васильева, заявив, что и не надеется, что видео дойдет до Владимира Путина.