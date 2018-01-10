Сургутяне уже в новогоднюю ночь штурмовали «Гослуги» ради выплаты в 5000 рублей

«Единовременная выплата может быть недоступна, приносим свои извинения, скоро мы все исправим», - такой результат штурма портала Госуслуги был вполне ожидаем. Самые масштабные в Югре «единовременные выплаты к праздничным и памятным датам» охватывают более полумиллиона получателей. На обеспечение данной меры поддержки округом будет направлено 2,6 миллиарда рублей. И успеть получить свои 5000 рублей в первых числах спешат многие. Так, по сообщению окружного департамента соцразвития, уже в первые дни января заявления на получение выплаты подали более десяти тысяч югорчан.

Массовая подача таких заявлений чревата техническими сбоями, а также созданием серьезной очереди их рассмотрения. Кроме того, нетерпеливые претенденты на льготу обрывают телефоны «горячей линии» филиалов «Центра социальных выплат Югры», дабы выяснить причины сбоя в отправке заявления. В Сургуте вопрос курирует отдел организации оказания социальной помощи и работы с обращениями граждан. Там корреспонденту siapress.ruсообщили, что первые электронные заявления были зарегистрированы даже в первый час нового года! И сейчас на рассмотрение поступает гораздо больше документов, чем в состоянии обработать программа.

Специалисты ведомства рекомендуют гражданам не спешить: подать заявление можно до 30 ноября наступившего 2018-го. Это сэкономит заявителям время и нервы, а опасения по поводу того, что кому-то выплаты не достанутся, не обоснованы.

Кстати, состоящие на учете в органах соцзащиты (получающие иные пособия и выплаты) будут автоматически учитываться, а остальным необходимо будет подать электронное заявление.

Напомним, пять тысяч рублей получат все, кто родился в ХМАО с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и проживает (имеет местную прописку) в Югре.