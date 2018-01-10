SuperJob: бухгалтера, юристы и страховщики в новом году могут остаться без работы

Популярный портал для поиска работы и подбору персонала SuperJob опубликовал данные своего исследования о том, специалистам каких направлений стоит опасаться в новом году массовых сокращений, а также тех, кто будет продолжать оставаться востребованным в своей сфере.

По мнению аналитиков портала, из-за автоматизации в зоне риска операторы call-центров, модераторы, бухгалтера начального уровня, юристы с низкой квалификацией, специалисты по страхованию и операторы ввода информации.

Переживать о возможном увольнении не стоит специалистам в сферах ритейла и ресторанного бизнеса, курьерам и водителям.