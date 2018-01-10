​Подключите «Автоплатёж» и выиграйте приставку Sony Playstation 4

Ханты-Мансийский НПФ проводит акцию для клиентов, которые делают самостоятельные взносы на будущую пенсию.

Акция продлится до 31 января. За это время обладателям договора дополнительного пенсионного обеспечения (ДПО) по программе «Две пенсии для бюджетников» или договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) необходимо:

Прикрепить свой договор ДПО или НПО в Личном кабинете. Номер договора можно уточнить по телефону 8 800 100 09 10. Подробная инструкция - Как прикрепить договор. Подключить услугу «Автоплатёж». Пополнить свой пенсионный счёт на сумму не менее 500 рублей.

Все, кто выполнит эти условия, автоматически становятся претендентами на главный приз – игровую приставку Sony Playstation 4.

Победитель акции будет определён 5 февраля 2018 года путём случайного выбора в прямом эфире на канале YouTube.

Полная информация об условиях, сроках и порядке проведения акции размещена в разделе Пресс-центр.

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 09 10

Напомним, «Автоплатёж» - это сервис для автоматического пополнения индивидуального пенсионного счёта любой банковской картой в режиме онлайн. «Автоплатёж» позволяет каждому клиенту клиент самостоятельно выбирать сумму своего взноса, его периодичность и в любой момент изменить эти параметры.