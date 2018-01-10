Telegram намерен создать свою блокчейн-платформу c собственной криптовалютой

Telegram намерен создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, сообщают «Ведомости».

На данный момент блокчейн-сети (например, биткойна и эфириума) не могут заменить платежную инфраструктуру Visa или Mastercard. Транзакции с этими криптовалютами совершаются слишком медленно: у биткойна – лишь 7 в секунду, у эфириума – 15. А рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить криптовалютами, ограничен, констатирует Telegram.

Однако мессенджер обещает, что все изменится, когда Telegram создаст свою блокчейн-платформу. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Команда надеется, что сможет создать интуитивно понятный миллионам пользователей инструмент для использования криптовалют. А интегрированный с приложениями Telegram кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, написано в документе мессенджера.

«Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», – уверен Telegram.

Внутри TON будут обращаться монеты под названием Gram. Они будут служить основной валютой внутренней экономики Telegram. Но, как и любая криптовалюта, они будут доступны для сторонних пользователей.