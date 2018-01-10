​По мнению респондентов Левада-центра, США является главным врагом России

Главными врагами России респонденты Левада-центра назвали США. Такую позицию заняли 68 процентов опрощенных, сообщает «РБК».

Далее по списку идет Украина (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). За ними следуют бывшие советские республики (10 процентов) и Польша (8 процентов) Германия, НАТО и Англия (по 6 процентов), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5 процентов).

При этом издание отмечает, что доля респондентов, считающих, что у России есть враги минимальна за последние 5 лет. Сейчас это мнение разделяют 66 процентов (21 процент считает, что врагов у России нет).