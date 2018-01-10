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​По мнению респондентов Левада-центра, США является главным врагом России

Фото ru.krymr.com
Фото ru.krymr.com

Главными врагами России респонденты Левада-центра назвали США. Такую позицию заняли 68 процентов опрощенных, сообщает «РБК».

Далее по списку идет Украина (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). За ними следуют бывшие советские республики (10 процентов) и Польша (8 процентов) Германия, НАТО и Англия (по 6 процентов), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5 процентов).

При этом издание отмечает, что доля респондентов, считающих, что у России есть враги минимальна за последние 5 лет. Сейчас это мнение разделяют 66 процентов (21 процент считает, что врагов у России нет).


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Сегодня в 10:31, просмотров: 305, комментариев: 11


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Комментарии:
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 12:38
Несколько лет назад российские СМИ смаковали надпись "Кант - лох", появившуюся на доме великого философа в Калининграде. Через более чем 200 лет выдвинутой им гипотезы, что стремление людей к богатству и процветанию не менее сильно естественного их желания к самоутверждению и доминированию над всеми, можно заметить, что мир приобретает все более четкие кантиантские очертания. Однако, как показывает этот опрос, большое число в России продолжает считать, что Кант неправ.

Может им все-таки стоит перечитать его трактат "К вечному миру"? Просто там есть ответ и для них. Смысл его сводится к тому, что если вы продолжаете разбрасываться вокруг камнями, не имея на то оснований, будьте готовы, что однажды вам покажут внушительный булыжник.
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:45
>>Смысл его сводится к тому, что если вы продолжаете разбрасываться вокруг камнями, не имея на то оснований, будьте готовы, что однажды вам покажут внушительный булыжник<<
"Ога" - сказали США и пошли бомбить ещё одну страну. Бомбы, разумеется, будут самые демократические.
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:25
Хочется отдельно поблагодарить редакцию, что данные, генерируемые "Левада-центром", не именуются "мнением стольки-то процентов россиян".
А то, что у некоторой части граждан в голове живут "враги России" - заслуга отечественного телевидения, прежде всего.


tanatos49
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Сегодня в 13:44
РИА Новости: "Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала."
Мир, дружба, жвачка! Ну, и Канта почитать.

Roks tanatos49
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Сегодня в 13:57
тебе какая разница, где помрёшь, на чердаке соседнего дома или в подвале собственного дома..... не вижу разницы
Ал_ tanatos49
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Сегодня в 14:00
Ух, какие мериканцы негодяи, мы к ним с жвачкой, а они ..., ух, злодеи. А мы- пушистые, добрые, порядочные.
tanatos49 Ал_
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Сегодня в 14:12
И не говорите, опять эти русские военную базу в Мексике разместили.
tanatos49 Roks
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Сегодня в 14:13
Вы со Швондером выпивали? Какой чердак? Какой подвал?
tanatos49 Ал_
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Сегодня в 14:15
PS
После того, как по Канаде отбомбились. Дикари-с.
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 14:24
tanatos49, читать Канта и вообще не вредно при любых обстоятельствах. Я вот, Вас читая, понял, чья рука водила баллончик с краской.
Roks tanatos49
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Сегодня в 14:37
Тарантас, посмотри вниз! Видишь ДНО?...Нет, не видишь?.....Значит оно уже над тобой...!!!﻿

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