​Десятки российских бизнесменов купили гражданство Мальты

В списке натурализованных граждан Мальты, которые получили паспорта в 2016 году, появились имена десятков российских бизнесменов, сообщает «РБК».

В частности в списке появилось имена основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа и членов его семьи. Все данные опубликованы в официальном журнале правительства Мальты в соответствии с законодательством страны, входящей в Евросоюз с 2004 года. Помимо этого в списке обнаружены имена и фамилии, полностью совпадающие с именами и фамилиями владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, совладельца ICT Holding Александра Несиса, основного владельца алкогольного холдинга «Белуга груп» Александра Мечетина, крупнейшего латифундиста России Игоря Худокормова и зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея.

На запрос РБК о мальтийском паспорте совладельца из упомянутых компаний ответил только «Яндекс», сообщив, что «наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме».