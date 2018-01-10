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​Десятки российских бизнесменов купили гражданство Мальты

В списке натурализованных граждан Мальты, которые получили паспорта в 2016 году, появились имена десятков российских бизнесменов, сообщает «РБК».

В частности в списке появилось имена основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа и членов его семьи. Все данные опубликованы в официальном журнале правительства Мальты в соответствии с законодательством страны, входящей в Евросоюз с 2004 года. Помимо этого в списке обнаружены имена и фамилии, полностью совпадающие с именами и фамилиями владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, совладельца ICT Holding Александра Несиса, основного владельца алкогольного холдинга «Белуга груп» Александра Мечетина, крупнейшего латифундиста России Игоря Худокормова и зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея.

На запрос РБК о мальтийском паспорте совладельца из упомянутых компаний ответил только «Яндекс», сообщив, что «наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме».


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Сегодня в 10:07, просмотров: 242, комментариев: 6


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:52
Интересно, почему наше духоскрепное гражданство насильно вручают только поиздержавшимся актеришкам и боксерам с отбитым мозгом
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:30
Настоящие Швондеры.
Сергей Б tanatos49
не нравится
Сегодня в 13:04
Тарантас, а тебя чё на Мальту не взяли?
tanatos49 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:18
Дык, в Геманию надо. Вы ж меня раньше раскусили.
Али склероз, Сергей уБогий?
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:38
Торонтасина, а тебе Пыня уже перечислил нужное количество для Германии то?
Ал_
не нравится
Сегодня в 14:05
Ну и правильно сделали. Одними скрепами сыт не будешь.

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