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​Площадь перед посольством России в США будет названа в честь Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России, сообщает «Интерфакс».

Об этом заявил Владимир Кара-Мурза младший, председатель Фонда Бориса Немцова, заместитель председателя движения «Открытая Россия».

«На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», – написал Кара-Мурза-младший в Facebook во вторник.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», – добавил Кара-Мурза-младший.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 253, комментариев: 13


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:33
Перенести посольство США в Севастополь, и все дела
Ал_ tanatos49
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Сегодня в 12:55
Как остроумно, какой тонкий юмор, аж животики надрываются от "ура- патриотического" ржача.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:07
Так Немцов чё, мериканский патриот был?
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:10
Тогда бы уж тарантасина настоял на размещении в том же Севастополе и золотого запасу. А то вывез пан атаман все в город с площадью Немцова
tanatos49 Ал_
не нравится
Сегодня в 13:14
Скучно. Попробуйте ещё.
tanatos49 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:15
Нет, русский, прям как вы
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 13:16
Не пейте, а то в наборе слов, что вы извергаете, сложно что-то понять.
Ал_ tanatos49
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Сегодня в 13:22
Зато мне очень весело читать ваши комментарии, "уважаемый". Прямо наслаждаюсь каждой строчкой такого талантливого, с юморком, комментатора. Правда, привирает порой, да и хамоват, но, каков слог, и главное, всё очень патриотично, прям как в телевизоре.
Швондер
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Сегодня в 13:40
Тарантас, а какое место назовут когда твой пыня даст дуба?)))
tanatos49 Ал_
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Сегодня в 13:41
Скучно. Попробуйте ещё раз.
Ал_ tanatos49
не нравится
Сегодня в 13:47
Ну, веселить я вас не собираюсь, мне как-то всё равно, скучно или нет. Да и общаться - то с вами как-то не очень приятно: то ли с троллем общаешься, то ли с человеком у которого вместо мозга телевизор.
tanatos49 Ал_
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Сегодня в 13:53
Скучно. Ещё раз.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:00
Лишние 11-80

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