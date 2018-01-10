​Площадь перед посольством России в США будет названа в честь Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России, сообщает «Интерфакс».

Об этом заявил Владимир Кара-Мурза младший, председатель Фонда Бориса Немцова, заместитель председателя движения «Открытая Россия».

«На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», – написал Кара-Мурза-младший в Facebook во вторник.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», – добавил Кара-Мурза-младший.