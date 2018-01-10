​Минувшей ночью в Сургуте пожарные спасли человека из горящей квартиры

Минувшей ночь в Сургуте на улице 30 лет Победы 42/1 произошел пожар. На месте происшествия работали все экстренные службы, сообщает «k-inform».

Отмечается, что спасателям было непросто проникнуть в квартиру. Пришлось вскрывать плотную металлическую дверь. В квартире на балконе был обнаружен мужчина без сознания. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего его спустили вниз на носилках и передали медикам.

По данным «k-inform», у мужчины ожоги головы, рук, ног, дыхательных путей, а также отравление угарными газами.