Сургут готовится к празднованию Крещения Господня

В городских храмах началась подготовка к массовому наплыву верующих. Она включает установку купелей, резервуаров с освященной водой, раздевалок. Традиционно в организации важного православного праздника участвуют и спецслужбы: полиция, администрация города, бригады «скорой помощи», МЧС. Серьезная задача стоит именно перед спасателями: сейчас они обследуют территорию на предмет безопасности и возможности подготовить иордани на карьере в районе храма Преображения Господня. Для сургутян, которые пожелают окунуться в настоящую речную прорубь, будут организованы специальные автобусы. Маршрут движения будет размещен на официальном сайте администрации Сургута и в храмах, а также на siapress.ru