Сургутяне на каникулах улетели в Таиланд и на Занзибар

Погреться хотелось больше, чем смотреть древние замки

Как рассказали siapress.ruменеджеры одного из популярных турагентств, на первом месте у сургутян в предновогодний период было традиционное направление – Таиланд и Вьетнам. Причем, по сравнению с прошлым годом в декабре можно было улететь раза в два дешевле. «Самолеты не заполнялись, и многие смогли «поймать» горящие путевки и в Таиланд, и во Вьетнам», - пояснила нам Юлия. Также она уточнила, что пока напрямую из Сургута можно улететь только в этом направлении. Однако сургутяне также готовы лететь из Тюмени (в Индию, ОАЭ), из Екатеринбурга (Доминикана, Мексика, Бали). Стоимость путевок отличается несильно, но зато, покинув границы нашего округа, можно выбрать и удобные даты, и все те же выгодные туры. Среди более экзотических направлений, по словам турменеджеров, у наших земляков набирает популярность остров Занзибар. «Туры в Танзанию мы предлагаем с вылетом из Москвы, и 10 часов полета не смущают даже туристов с детьми. Это возможность заглянуть в настоящий, нетуристический мир дикой Африки, и январь – самое лучшее время для посещения Танзании», - поделилась Юлия.

Что касается автобусных туров в Европу, горнолыжных курортов и посещения резиденции финского «коллеги» Деда Мороза, то уже не первый год у сургутян наблюдается спад интереса. Вероятно, туристы просто организуют поездки по этим направлениям самостоятельно.