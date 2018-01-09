СМИ: Накануне разбился секретный американский спутник

Секретный американский правительственный спутник Zuma, запущенный накануне компанией SpaceX с ракетой Falcon 9, не достиг расчетной орбиты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Такие данные предоставили источники, проинформированные о неудачном пуске. По предварительной информации, спутник не сумел отделиться от второй ступени носителя и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. «Мы не комментируем миссии такого рода, но пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировал нормально»,— объяснил представитель компании SpaceX Джеймс Глисон.