​Ориентировка. Поиск без вести пропавшего Василия Штыма

ОМВД России по Сургутскому району продолжает поиск без вести пропавшего гражданина Штым Василия Ярославовича 11.01.1981 года рождения.

Мужчина уроженец Львовской области, Стрийского района, с. В. Стинова. 20.08.2002 г. он ушел с территории СМУ-2 в городе Лянторе, в не известном направлении и по настоящее время местонахождение его не установлено.

Просьба ко всем кто располагает любой информацией о местонахождении данного гражданина сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 74-60-02