​ФАС не стала возбуждать дело против «Яндекс.Такси» по заявлению компании Gett

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заявила, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала в возбуждении дела в отношении «Яндекс.Такси» по заявлению компании Gett, сообщают «Ведомости» со ссылкой на RNS.

Такое решение было приятно из-за отсутствия подтверждения доводов, изложенных в жалобе, сообщила Заева.

Напомним, что в октябре сервис Gett обратился к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой изучить деятельность «Яндекс.Такси» на предмет возможной слежки со стороны приложения за установленными на смартфонах клиентов программами других сервисов такси.