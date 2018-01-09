​Минфин предложил выплачивать премии чиновникам из денег, сэкономленных на чиновниках

Министерство финансов России придумало, как можно платить премии чиновником – для этого нужно сокращать штаты. Все это позволит увеличить вознаграждения госслужащим помимо тех 4 процентов, что им обеспечил своим указом президент в конце 2017 года.

Таким образом, по предварительным предложениям Минфина, госведомства должны будут направить в центр предложения о сокращении сотрудников, и когда фонд оплаты труда упадет, оставшиеся смогут получить повышенные премии.

Напомним, что в настоящий момент только в государственных учреждениях (без муниципалитетов) России насчитывается около 5,3 млн чиновников. На федеральном уровне чиновники получают неплохие зарплаты – в 2016 году средняя месячная выплата для них составила 115,7 тысяч рублей, пишет newsru.com. Правда, отмечает издание, каждая попытка снизить количество чиновников и расходы на них удавалась в лучшем случае наполовину – даже когда количество падало (в основном, за счет низовых звеньев), расходы все равно сохранялись. А вообще в практике России раз в пару лет объявлять кампанию по сокращению чиновничьего аппарата, спустя год после которой обнаруживается, что и сам аппарат, и его стоимость только увеличились.