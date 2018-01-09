​Впервые с ноября месяца курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро опустился ниже уровня 68 руб. впервые с 7 ноября 2017 года сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.
По сравнению с закрытием торгов европейская валюта подешевела на 70 копеек, опустившись до отметки 67,97 рублей.
Курс евро опустился ниже уровня 68 руб. впервые с 7 ноября 2017 года сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.
По сравнению с закрытием торгов европейская валюта подешевела на 70 копеек, опустившись до отметки 67,97 рублей.
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