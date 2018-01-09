​Путин подписал закон, изменяющий термин «жилье экономического класса»

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в несколько законодательных актов, сообщает «РБК».

Самой яркой из них стало исключение из текста регулирующих жилищную сферу документов термина «жилье экономического класса». Сейчас термин «жилье экономического класса» в Градостроительном и Земельном кодексах и таких законах, как «О государственной регистрации недвижимости», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и т. д., будут заменены словами «стандартное жилье».

«Как-то странным образом от доступного жилья мы перешли к жилью экономкласса. Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно иногда. И люди задают вопрос: что это за экономкласса жилье?» – заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.