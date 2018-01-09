​В Югре подвели итоги площадки #ГубернаторОнлайн

На официальной странице мероприятия «ГубернаторОнлайн» подведены итоги встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с представителями интернет-сообщества. В документ вошли два ключевых пункта, которые детализируют дальнейшую работу с авторами проектов.

«Будет создана рабочая группа с участием профильных исполнительных органов государственной власти Югры, представителей Общественной палаты округа и инициаторов предложений, – сообщается в перечне. – Предложения по практической реализации проектов будут представлены Правительству Югры в срок до 1 февраля 2018 года».

Помимо этого планируется создать краудсорсинговую площадку по формированию единых подходов, условий организации конкурсных процедур для предоставления государственной финансовой поддержки в форме «Грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Напомним, что за время подготовки к онлайн-конференции со всего региона поступила 241 идея.