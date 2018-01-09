​Тюменские власти решили, что будут делать с домом, сгоревшим накануне

Сгоревший накануне, 8 января, многоэтажный дом в Тюмени будет восстановлен. Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на заявление председателя комиссий по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Павел Перевалов. Ремонтировать кровлю, фасад, а также места общего пользования, коммуникации и стены в квартирах будет город за счет бюджета.

На первоочередные нужды погорельцев власти Тюмени выделят по 50 тысяч рублей на квартиру, а размеры полноценной компенсации будут определяться позже и в индивидуальном порядке – этим будет заниматься специальная комиссия.

Напомним, что в ходе большого пожара пострадало 43 квартиры из 83-х в доме на улице Олимпийской. В ходе пожара погиб один человек. Из дома были эвакуированы более 180 жильцов, из них 18 поселили в гостиницу «Колос», а остальные разъехались по родственникам и друзьям. Тем временем следователи уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном поджоге, повлекшем смерть человека.