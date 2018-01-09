​Губернаторы Тюменской области выросли в федеральном рейтинге влияния

Опубликован новый рейтинг влияния глав субъектов Российской федерации. Его возглавил мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место). Свою позицию укрепил губернатор Тюменской области Владимир Якушев — он впервые вошел в тройку самых влиятельных глав регионов, хотя в ноябрьском рейтинге он был на четвертом месте.

Самый существенный рост показала Наталья Комарова, которая поднялась с 37-го места на 29-е. Отметим, что Югра оказалась лидером среди регионов УрФО, которым правительство выделит дополнительные финансовые ресурсы за успехи в социально-экономическом развитии.

Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин остался на своем 9 месте.