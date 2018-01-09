​В Управлении ПФР Сургута сменился руководитель

С 1 января этого года должность начальника Сургутского Управления ПФР заняла Марина Кулецкая. Она сменила на своем посту Наталью Куксенко, которая теперь возглавляет Управление ПФР в Нефтеюганске.

Как сообщается в группе Отделения Пенсионного фонда России по Югре в ВКонтакте, Марина Кулецкая в 1990 году окончила Сибирский технологический институт по специальности инженер-технолог, в 2003 году Сургутский государственный университет по специальности бухгалтерский учет анализ и аудит. С 2002 года трудится в системе Пенсионного фонда России. Прошла путь от главного специалиста до начальника Управления ПФР в Лангепасе. Имеет множественные поощрения управляющего Отделением ПФР по ХМАО-Югре, награждена почетной грамотой Министерства топлива и энергетики, благодарностью губернатора ХМАО – Югры, нагрудным знаком «Отличник ПФР» и «Почетный работник ПФР», отмечена почетной грамотой главы города Лангепаса.