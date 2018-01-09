​Власти называли продолжающиеся «вылазки» террористов в Сирии предсказуемыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти отдавали себе отчет в том, что вылазки террористов в Сирии будут продолжаться, сообщают «Ведомости».

«Могу напомнить, что и глава государства говорил, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались тем, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций. При этом все отдавали себе отчет в том, что отдельные вылазки будут продолжаться», – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что для отражения этих вылазок достаточно того контингента российских военных сил, которые остаются в Сирии и добавил, что событие произошедшие на новый год доказывают необходимость интенсификации процесса политического урегулирования ситуации в Сирии.