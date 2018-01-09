​Песков отказался называть единственного спонсора кампании Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имя единственного физического лица, перечислившего средства в избирательный фонд Владимира Путина, сообщают «Ведомости».

«Я пресс-секретарь президента Владимира Путина, а не кандидата в президенты и не могу ответить на этот вопрос по закону», – пояснил Песков и переадресовал этот вопрос в избирательный штаб Путина, который, по его словам, заработает совсем скоро.

На данный момент Путин собрал средств больше, чем все конкуренты, вместе взятые. На данный момент на печатные агитационные материалы президент уже потратил 13,4 млн рублей.