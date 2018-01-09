Сургут признан самым пьющим городом Урала

«УралПолит.Ru» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов проанализировали рынок продажи алкоголя в разных городах Урала и составили рейтинг городов по количеству употребляемого спиртного.

По данным рейтинга Сургутяне больше всего тратятся на горячительные напитки. Таким образом, при перерасчете на одного совершеннолетнего жителя города, траты на официальный алкоголь составили более 21 тысячи рублей. Также Сургутяне стали лидерами по потреблению водки среди других городов УрФО – в среднем 22 полулитровые бутылки на человека. К сравнению – по такому же расчету горожане третьи по употреблению вина (16,6 бутылок) и лишь шестые по употреблению пива (48,4 литра).

Второе и третье места по тратам на алкоголь заняли Тюмень и Екатеринбург – 17,2 тысячи рублей на одного совершеннолетнего.

Исследователи отмечают, что статистика может быть не точной из-за нескольких факторов, среди которых незаконные продажи, которые не учитываются Росстатом, и покупка алкоголя туристами или мигрантами

«Системы учета продажи алкоголя совершенствуются с каждым годом, и официальные цифры продаж все больше похожи на действительность, однако учитывая некоторую задержку предоставления информации Росстатом, наиболее показательные и интересные цифры мы увидим в следующем году», – рассказал специалист Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Арсений Никифоров.